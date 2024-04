Com gols de Pedro e Léo Ortiz, Mengão vence o Palestino no Maracanã pela Libertadores

Na estreia em casa pela Libertadores, o Flamengo venceu o Palestino por 2 a 0, nesta quarta-feira (10), no Maracanã. Pedro e Léo Ortiz, o estreante da noite, marcaram os gols que deram a vitória ao Mengão. Com o resultado, o Rubro-Negro somou quatro pontos no Grupo E da competição continental.

O jogo - A partida teve início com o Flamengo fazendo uma marcação sob pressão na saída de bola do Palestino para tentar recuperar a posse e sair em boas condições para criar as jogadas. A primeira boa oportunidade aconteceu aos sete minutos. Arrascaeta cobrou falta dentro da área e Léo Pereira cabeceou para fora.

O Rubro-Negro seguiu pressionando o time chileno em busca do primeiro gol. Aos 9’, Varela lançou na área para Cebolinha, que cabeceou firme no canto. Rigamonti conseguiu espalmar. Na sequência, mais uma boa trama do ataque rubro-negro. Arrascaeta recebeu na direita, limpou a jogada e tocou para Ayrton Lucas bater cruzado, para boa defesa do goleiro.



E demorou apenas 20 minutos para o Mengão abrir os trabalhos no Maraca! Cebolinha achou Ayrton Lucas na área e o lateral chutou forte. A bola resvalou no defensor e sobrou para o artilheiro Pedro, que deu um balão no goleiro e completou de cabeça para a rede: 1 a 0.



Em vantagem, o Mais Querido seguiu valorizando a posse de bola no seu campo de ataque. O Palestino, por outro lado, ficava recuado esperando uma oportunidade para sair no contra-ataque.



Aos 42’, Varela foi na linha de fundo e cruzou para Pedro cabecear, mas Rigamonti fez a defesa. Nos acréscimos, Luiz Araújo levantou na área para Léo Ortiz, estreante da noite, cabecear no ângulo para mais uma defesa salvadora do goleiro. Com amplo domínio, o Fla foi para o intervalo na frente.



Na volta para a segunda etapa, o Palestino passou a sair mais para o ataque, levando perigo à meta de Rossi. Aos 9’, foi a vez do Flamengo voltar a ameaçar com Arrascaeta, que soltou a bomba, mas a bola foi por cima do gol. Em seguida, Arrascaeta arriscou um voleio na área e o goleiro espalma para escanteio.

Aos 31’, Pedro chegou a balançar as redes mais uma vez, mas o VAR assinalou o impedimento do atacante. O Mengão seguiu pressionando e marcou o segundo com o estreante da noite. Lorran, que tinha acabado de entrar, cobrou escanteio na área e Léo Ortiz, na primeira trave, desviou para o gol e sacramentou a vitória rubro-negra por 2 a 0, dentro de casa.

Compromisso da semana

O Mengão volta a campo no próximo domingo (14) para enfrentar o Atlético-GO, às 16h, no Serra Dourada, na estreia do Brasileirão.

Flamengo

Rossi; Varela (Viña), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz (Allan) e Arrascaeta (Lorran); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Victor Hugo) e Pedro.

Técnico: Tite.

Palestino

Rigamonti; Benjamín Rojas, Ceza, Cristian Suárez e Zúñiga; Linares, Dávila (Cornejo), Abrigo (Chamorro) e Véjar (Palacio); Benítez (Carrasco) e Gonzalo Sosa (Marabel).

Técnico: Pablo Sánchez.

Ficha técnica

Flamengo 2x0 Palestino – 2ª Rodada do Grupo E da Conmebol Libertadores

Local: Maracanã-RJ

Data e hora: 10/04/2024 às 21h30

Arbitragem: Facundo Tello (ARG), Gabriel Chade (ARG), e Sebastian Raineri (ARG)

Cartões amarelos: Linares (CDP), Benjamín Rojas (CDP), Erick Pulgar (FLA), Ceza (CDP), Cornejo (CDP) e De La Cruz (FLA)

Gols: Pedro (20’1ºT) e Léo Ortiz (39’2ºT).