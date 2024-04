Flu vence Colo-Colo por 2 a 1 e assume liderança de grupo na Libertadores

Jogando diante da torcida, em pleno Maracanã, o Fluminense fez a alegria de sua torcida ao vencer o Colo-Colo por 2 a 1, na noite desta terça-feira (9), em jogo válido pela 2ª rodada do Grupo A da Conmebol Libertadores 2025.

Marquinhos, emprestado pelo Arsenal, foi o destaque do duelo, com um gol e uma assistência para bola na rede de Germán Cano. Guillemo Paiva completou o placar para o time chileno. Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança da chave.

O Fluminense chegou a 4 pontos e assumiu a liderança do Grupo A da Libertadores. O Colo-Colo estacionou com 3 pontos e, por enquanto, continua na 2ª colocação. Alianza Lima, que tem 1 ponto, e Cerro Porteño, atualmente zerado, ainda vão jogar na rodada.

Na próxima rodada, no dia 25, o Fluminense enfrenta o Cerro Porteño no Paraguai, enquanto o Colo-Colo medirá forças com o Alianza Lima no Chile.