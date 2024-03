Post enigmático de Marcos Braz intriga flamenguistas nas redes

Um post "enigmático" do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, chamou a atenção de flamenguistas nas redes sociais nesta segunda-feira (25). O dirigente, que também é deputado no Rio, usou seu perfil no Instagram para publicar uma imagem de um lago cercado por neve e escreveu na legenda: "No Flamengo, quem aprecia a neve, irá derreter quando a chapa esquentar".

Braz não explicou a mensagem em nenhum outro post e impediu que seus seguidores comentassem na foto. A menção ao Flamengo fez com que torcedores em outras redes tentassem descobrir o que o dirigente estaria tentando falar através da publicação.

Abri o insta e já tem Marcos Braz com seus enigmas de contratação



🥶🥶🥶🥶🥶alguém já descobriu quem é o jogador?🥵🥵🥵🥵🥵 — Gostosa vingativa 🔥 (@SabinoAnaa) March 25, 2024

"Abri o insta e já tem Marcos Braz com seus enigmas de contratação. Alguém já descobriu quem é o jogador?" questionou uma internauta no Twitter, horas após o post. "Pode ser referências ao Gabigol que tem julgamento hoje, algumas situação política (mais provável) ou janela do meio do ano (quase impossível)", respondeu outro internauta.

Um flamenguista aproveitou para criticar o dirigente: "Não tem relação com contratação e sim com a política do clube e as eleições. E outra, esse aí [Braz] só aparece nesses momentos. Na hora da crise ele some". Até esta tarde, Braz ainda não havia comentado a publicação.