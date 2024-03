Após Carioca, Fluminense terá "pré-temporada" antes da Libertadores

Após se despedir do Campeonato Carioca, o Fluminense vai tentar ganhar o 'tempo perdido' antes de estrear na Copa Libertadores. A equipe está organizando uma pré-temporada durante os 17 dias de preparação que terá antes de estrear no torneio sul-americano, no próximo dia 3 de abril.

Segundo o portal "ge", o foco do preparo é a recuperação física dos atletas, que vêm de uma rotina corrida de jogos, com as disputas de Campeonato Carioca e Recopa Sul-Americana. Por conta da agenda apertada no começo do ano - o time voltou das férias após os demais concorrentes por conta da disputa do Mundial de Clubes -, a equipe não conseguiu participar de uma pré como as outras equipes cariocas tiveram.

Leia também:



➢ Nova Iguaçu vence Vasco por 1 a 0 e vai para a final do Carioca

➢ Carioca: Flamengo segura empate com Fluminense e está na final

A diretoria tricolor não apresentou o cronograma completo da pré-temporada. Para a primeira semana, a partir desta terça-feira (19), o time deve focar em treinos no CT Carlos Castilho. Atualmente, a equipe tem cinco atletas da equipe principal se recuperando de lesões: Douglas Costa, Samuel Xavier e Marlon, além de Cano e Ganso, que ficaram de fora do Fla-Flu.