Botafogo empata com Bragantino em 1 a 1 em SP e avança na Libertadores

Pelos pés de Júnior Santos, o Botafogo garantiu sua classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2024. Depois de marcar os dois gols da vitória por 2 a 1 no jogo de ida, ele fez mais um nesta quarta-feira no empate em 1 a 1 com o Bragantino, em Bragança Paulista - Talisson fez para o clube paulista. Já são oito gols do atacante na competição.

O Botafogo, agora, espera o sorteio dos grupos da Libertadores, que será realizado segunda-feira. Com a eliminação, o Bragantino vai disputar a Copa Sul-Americana.