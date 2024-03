Vasco e Nova Iguaçu não poderão disputar semifinal no Maracanã

Sem receber respostas do Maracanã, Vasco da Gama e Nova Iguaçu não poderão voltar ao maior estádio do Rio para disputar sua segunda partida pela semifinal do Campeonato Carioca. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) confirmou, nesta quarta-feira (13), que o jogo de volta da disputa acontecerá no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, na Baixada Fluminense.

Em postagem nas redes sociais no início desta tarde, a Federação disse que esperou "até o limite máximo operacional a indicação do estádio" onde ocorreria a partida. O local escolhido de última hora foi indicado pelo Nova Iguaçu. A data e o horário previstos inicialmente para o confronto serão mantidos: o jogo acontece neste domingo (17), às 16h.

Leia também:



➢ Guardas municipais apagam incêndio em igreja no Centro do Rio

➢ Polícia deflagra operação contra narcomilicianos em SG, Itaboraí, Maricá e região

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro aguardou até o limite máximo operacional a indicação do estádio para a realização da semifinal Nova Iguaçu x Vasco.



O Laranjão da Baixada, clube mandante, indicou o Estádio Raulino de Oliveira.#CariocaBetNacional pic.twitter.com/O8mZf2Qa8Q — Cariocão (@Cariocao) March 13, 2024

As duas equipes aguardavam um retorno do Maracanã, onde aconteceu a partida de ida no domingo passado (10). Até o momento, porém, o consórcio que administra o estádio, gerido por Flamengo e Fluminense, não respondeu ao pedido dos clubes. No mesmo final de semana, o Maraca sediará outra partida da semifinal do Carioca, justamente entre Fla e Flu, no sábado (16) às 21h.

Vasco e Nova Iguaçu empataram em 1 a 1 na primeira partida, mas, como o time da baixada foi vice-campeão da Taça Guanabara, ele tem a vantagem e vai para a final caso empate novamente. Para chegar à final, o Vasco precisa vencer a partida. Quem levar a melhor vai enfrentar o vencedor da outra semi, que será decidido sábado (16). Quem tem a vantagem, nesse caso, é o Flamengo, que venceu por 2 a 0 o jogo de ida e só fica de fora da final se perder para o Flu de três ou mais gols.