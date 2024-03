Suposta ameaça de briga de organizada do Flamengo preocupa gonçalenses

Novas mensagens que circulam sobre uma suposta ameaça de "guerra" por parte de torcida organizada do Flamengo leva preocupação a moradores e comerciantes da Trindade, em São Gonçalo.

Segundo informações, flamenguistas estariam se reunindo na sede da torcida Jovem Fla, localizada na Favela do Pombal, no Porto Novo, e organizando uma possível briga neste sábado (9), em que está marcado o clássico FlaxFlu no Maracanã.

Leia também:

➢ Ameaça de briga entre torcidas de Fla e Flu assusta moradores da Trindade

➢ Clássico Fla-Flu abre semifinais do Campeonato Carioca neste sábado (9)

Cerca de 20 homens, uniformizados com camisas de time, com pedaços de ferro e madeira teriam afirmado que haveria uma "guerra" contra torcedores do Fluminense no município. Além disso, torcedores com blusas da organizada teriam circulado de moto pela Praça da Trindade fazendo ameaças de uma "invasão" antes da partida desta noite.

Procurada, a Polícia Militar informou que o 7° BPM (São Gonçalo) não recebeu nenhum acionamento oficial, mas que as informações, que ainda não foram confirmadas, estão sendo monitoradas.

Moradores temem depredação

Os relatos indicam que grupos flamenguistas de outros municípios se uniriam aos de São Gonçalo no ataque. Ainda segundo as supostas ameaças, eles se concentrariam no Alcântara e iriam em direção à Trindade, tendo como alvo principal os tricolores que vão se encontrar na praça para ir ao Maracanã assistir o jogo.

Moradores do bairro que preferiram não serem identificados afirmaram temer que a briga, caso aconteça de fato, acabe resultando em um episódio de depredação e violência como o ocorrido em outras regiões do estado no último confronto entre as duas equipes, que aconteceu no último dia 25 de fevereiro. Confusões parecidos já ocorreram em São Gonçalo outros Fla-Flu.

A partida entre Flamengo e Fluminense, semifinal do Campeonato Carioca, acontece este sábado (9) no Maracanã às 21h.