Projeto Boteco Samba Clube Maricá acontece neste domingo (25)

A Prefeitura de Maricá promove neste domingo (25/02) mais uma edição do projeto Boteco Samba Clube com Rafael Caçula, a partir das 17h, na Praça Orlando de Barros Pimentel, ao lado da Casa de Cultura, no Centro.

O projeto visa levar música de qualidade para as praças da cidade, além de celebrar a cultura brasileira para diferentes locais do município.

A iniciativa é da Incubadora de Inovação Social em Cultura, desenvolvida pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria de Cultura de Maricá. E é uma oportunidade de resgatar tradições, valorizar artistas locais e conscientizar a comunidade da necessidade de envolver os jovens com o samba.



Além da realização da roda de samba, estão sendo realizadas oficinas de música, ministradas por Rafael Caçula, no espaço que leva seu nome na Rua dos Guerras, lote 56, no bairro Pedreiras.