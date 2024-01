Mesmo com segunda de sol, semana pode voltar a ser chuvosa em São Gonçalo

Depois de dias chuvosos no final da semana passada, o Sol voltou a "dar as caras" com maior força nessa segunda-feira (29). O dia começou mais quente ao redor da cidade, com a temperatura girando em torno dos 28° C nesta manhã. A previsão, no entanto, é de que as nuvens de chuvas voltem a aparecer ao longo dos próximos dias.

Este segunda (29) e amanhã (30) devem ser os dias mais quentes da semana, sem previsão de chuvas e uma máxima prevista em 34°C para a terça, de acordo com informações do portal Climatempo. Ainda assim, não significa que as nuvens foram embora de vez, já que, ainda segundo a previsão, a tarde de hoje (29) e de amanhã (30) podem ter algumas pancadas isoladas de chuva em SG.

A chuva deve voltar a ditar o tempo mesmo é na quarta-feira (31) - segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia todo pode ser nublado e com pancadas na cidade. A previsão é de que a mínima fique em 22°C e a máxima seja de 31°C. Os ventos devem ser fracos, mas há possibilidade de trovoadas isoladas durante a tarde e à noite.

O resto da semana segue o mesmo ritmo, ainda de acordo com a previsão. Quinta-feira (01) tem mínima de 21°C e máxima de 32°C, enquanto sexta tem mínima de 23°C e máxima de 30°C. Em ambos os dias, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas ao longo do dia, sobretudo entre o fim da tarde e a noite.