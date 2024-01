Fluminense acerta contratação de Douglas Costa

Douglas vai reencontrar o lateral Marcelo, com quem jogou na seleção brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Em uma reviravolta inesperada no mercado de transferências, o Fluminense acertou, nesta segunda-feira (22), a contratação do atacante Douglas Costa. O jogador, que estava anteriormente apalavrado com um time da Turquia, decidiu desistir da negociação após receber telefonemas de Fernando Diniz e Fred.

A notícia da chegada de Douglas Costa ao clube carioca pegou muitos torcedores de surpresa. Como já aconteceu em outras negociações, os contatos de Fernando Diniz, atual treinador do Fluminense, e do, agora dirigente, Fred, foram determinantes para que o atacante brasileiro mudasse de ideia e optasse por vestir a camisa tricolor.

O contrato de Douglas Costa com o Fluminense terá uma duração de 18 meses. Consta no contrato algumas cláusulas de produtividade.

Com a chegada de Douglas Costa, Keno ganha uma sombra, o que não teve em toda temporada de 2023. O jogador será anunciado oficialmente após a realização dos exames e da assinatura do contrato.