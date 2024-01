Flamengo anuncia Filipe Luís como novo técnico do sub-17

O Flamengo anunciou que Filipe Luís é o novo técnico da categoria Sub-17 do clube. Ex-lateral, aposentado em dezembro, inicia a nova função já na próxima segunda-feira (22).

No início do mês, Filipe Luís foi convidado para assumir o cargo de coordenador de seleções da CBF, mas recusou. A interlocutores disse que se sentiu "extremamente honrado", mas reiterou o desejo de iniciar a carreira de treinador.

Durante a carreira de jogador, iniciada em 2003 no futebol profissional, o catarinense de Jaraguá do Sul defendeu sete clubes. Time de coração, o Flamengo foi o último deles. Antes passou por Figueirense, Ajax, Real Madrid Castilla, Deportivo La Coruña, Chelsea e Atlético de Madrid, onde também é ídolo.



Pelo Flamengo, clube no qual iniciará a carreira de treinador, foram 176 partidas, quatro gols marcados e 11 títulos conquistados. Ganhou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e três Cariocas.