Vini Jr ganha camisa e tênis de estrela da NBA

Vinicius Júnior segue fazendo um tour pelos Estados Unidos atrás de partidas da NBA. Na noite da última quarta-feira (27), o craque do Real Madrid esteve no Barclays Center, em Nova York, e acompanhou a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets por 144 a 122. Após o confronto, o brasileiro se encontrou com a principal estrela do time visitante, o ala-pivô grego Giannis Antetokounmpo.

“Meu irmão, (fique com o) tênis… Vou te dar a camisa, fique com o pacote completo. Eu te admiro. Obrigado por ter vindo. Aqui comigo, o número 1 do Brasil e do mundo. Meu garoto”, disse Giannis.

“Número 1”, respondeu Vini.

Tour pelos EUA



Este foi apenas mais um capítulo da viagem de Vinicius Júnior atrás de partidas da NBA. Na última quinta-feira (21), ele esteve presente na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Los Angeles Clippers. Já na sexta-feira (22), viu a vitória do Sacramento Kings sobre o Phoenix Suns. Depois, seguiu viagem para Los Angeles e viu o Boston Celtics vencer Clippers, no sábado (23), e Lakers, na segunda (25).

Vinicius Junior não joga desde novembro, quando lesionou o bíceps femoral da perna esquerda em partida da Seleção Brasileira. Ele deve ser liberado para atuar a partir de fevereiro.