Ingressos já estão a venda para a estreia do Flamengo no Cariocão

Já estão a venda os ingressos para a estreia da equipe do Flamengo no Campeonato Carioca. O Rubro-Negro enfrentará o Audax, na Arena da Amazônia, em Manaus, no dia 17 de janeiro, às 21h30 (de Brasília).

Os torcedores podem adquirir as entradas nos valores de R$ 150 e R$ 600, através do site ingressosa.com.

De acordo com informações disponibilizadas na plataforma, crianças até um ano de idade não pagam a entrada. Além disso, serão disponibilizados até cinco ingressos por CPF. Estudantes e idosos de 60 a 65 anos pagam meia entrada.

A partida foi confirmada em Manaus na noite da última sexta-feira (22), pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).



O Rubro-Negro retornará ao estado amazonense, após oito anos, visto que a última partida em Manaus foi em 2016, quando acabou derrotado pelo rival Vasco por 2 a 0, pelo Carioca daquele ano.

Veja os valores dos ingressos:

Cadeiras (meia) - R$ 150

Cadeiras (meia solidária) - R$ 150

Cadeiras vip (meia) - R$ 300

Cadeiras vip (meia solidária) - R$ 300

Cadeiras (inteira) - R$ 300

Cadeiras vip (inteira) - R$ 600