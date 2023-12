City derrota Fluminense e se torna campeão mundial pela primeira vez

Centenas de tricolores se reuniram no Polo Gastronômico da Rua Nobrega, em Icaraí, Niterói, na tarde desta sexta-feira (22), para assistir à inédita participação do Fluminense na final do Mundial de Clubes. Com início às 15h (Horário de Brasília), o time das Laranjeiras enfrentou o Manchester City em partida disputada no Estádio Internacional Rei Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita. Com o placar de 4X0, o City levou a melhor e faturou seu primeiro Mundial.

Tanto o time brasileiro quanto o britânico buscavam o troféu inédito. Faltando cerca de meia hora para o começo do jogo, já não havia mais quase nenhuma mesa disponível nos bares da região. Uniformizados, os torcedores compareceram em peso para torcer pelo clube que conquistou pela primeira vez o título da Libertadores e sonhava com a possibilidade de se consagrar campeão do mundo.

1/6 | Foto: Filipe Aguiar

2/6 | Foto: Filipe Aguiar

3/6 | Foto: Filipe Aguiar

4/6 | Foto: Filipe Aguiar

5/6 | Foto: Filipe Aguiar

6/6 | Foto: Filipe Aguiar













Leia também:

Torcida tricolor de SG se prepara para assistir final do Flu



Torcida em Niterói vai à loucura com classificação do Fluminense

Com gritos e cânticos, e alguns até com vestimentas árabes, em referência ao local onde a partida estava sendo disputada, os tricolores niteroienses demonstraram entusiasmo e esperança para um resultado positivo. Mas, antes de um minuto de jogo, aos 50 segundos, o primeiro balde de água fria foi despejado com um gol do City, marcado pelo argentino Julián Álvarez. A partir daí, o nervosismo tomou conta da torcida.

Apesar de já começar atrás no placar, o Fluminense não se entregou. A cada aproximação da área de ataque e tentativas de construção de jogadas, a torcida sentiu e demonstrou seu otimismo. Aos 13 minutos, a posse de bola era favorável ao Flu (56%) e, aos 15, uma possibilidade de pênalti arrancou gritos da torcida. Já aos 27 minutos, o segundo gol do clube inglês foi marcado. Dessa vez, um gol contra de Nino deixou o Fluminense ainda mais longe do encontro com a taça.

Mesmo com o resultado desfavorável, no fim do primeiro tempo os tricolores ainda acreditavam na possibilidade de uma virada.

“Eu acho que vai continuar um jogo duro. O Fluminense tem que ir para o tudo ou nada. A gente vai brigar para fazer um gol e tentar mexer com o emocional deles”, afirma o torcedor niteroiense Carlo Aguiar, de 53 anos.

Mas o início do segundo tempo começou com uma atmosfera diferente. Um pouco mais nervosos, os tricolores demonstravam um pouco mais de impaciência, mas sem perder totalmente o otimismo. Com uma maior posse de bola, o City conseguiu segurar a pressão do Fluminense e manter o placar. Mas aos 72, com Folden, os ingleses marcaram mais um gol e tiraram de vez as esperanças de um virada do clube das Laranjeiras. E aos 88, com outro gol de Álvarez, o Manchester ‘tatuou’ de forma definitiva seu nome no hall dos campeões.

Mesmo com a goleada de 4X0, o tricolores não se abalaram e aplaudiram ao apito final. Também aproveitaram para cantar o hino tricolor e gritar com orgulho o tradicional “nense”. A derrota pareceu não intimidar e desanimar. O sentimento final dos torcedores pareceu ser, apesar de tudo, de orgulho.

1/5 | Foto: Filipe Aguiar

2/5 | Foto: Filipe Aguiar

3/5 | Foto: Filipe Aguiar

4/5 | Foto: Filipe Aguiar

5/5 | Foto: Filipe Aguiar











“A gente não esperava nem estar aqui hoje. Eu já estou feliz pela Libertadores. Em janeiro de 2023, eu nem imaginaria que a gente chegaria onde chegou. Dane-se o resultado, chegamos na final”, afirma a torcedora Priscilla Monatti, 32 anos. “Eu sinto orgulho do Fluminense. Ficamos muito nervosos, a gente saberia que seria um jogo difícil. O que vale é que a gente chegou na final, o que era totalmente inesperado”, relata o tricolor Saul Campos, de 39 anos.

O Fluminense chegou à final após superar o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0 na última segunda-feira (18), enquanto a equipe inglesa venceu o Urawa Red Diamonds, do Japão, por 3 a 0 na outra semifinal, na última terça (19). Ambos os times ganharam as competições continentais pela primeira vez e buscavam dominar o mundo também de forma inédita. Desta vez, o City levou a melhor.