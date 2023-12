Botafogo protocola plano de pagamento no TJRJ de R$ 400 milhões

A equipe jurídica do Botafogo protocolou uma proposta de plano de Recuperação Extrajudicial para quitar as dívidas cíveis, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). O clube deve no acumulado R$ 404.925.450,83.

No plano está estipulado pagamentos mensais ao longo dos próximos 15 anos. O processo foi realizado juntamente ao escritório KCB Advogados. Esse é o segundo grande passo do clube carioca com intuito de resolver o passivo acumulado do longo de décadas.



O alvinegro já havia entrado em acordo com a comissão de credores trabalhistas e a Justiça do Trabalho para homologar novo acordo no Regime Centralizado de Execuções (RCE). O clube prevê o pagamento das dívidas trabalhistas em 10 anos.

A direção do Botafogo realizará pagamentos mensais de parcelas iguais no valor de R$ 1.175.000,00 que está contando desde o mês de setembro deste ano. O valor será reajustado anualmente, de acordo com a variação acumulada dos últimos 12 meses do IPCA, acrescida de 6%.



O prazo para a quitação da dívida será de 10 anos, como foi exigido pela Justiça do Trabalho. No total, serão 120 parcelas que irão totalizar R$ 144 milhões, sem contar os reajustes.