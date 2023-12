Tricolores lotam Laranjeiras para assistir semifinal do Fluminense no Mundial

Semi -final do Mundial de Clubes aconteceu na tarde desta sexta-feira (18), em Jeddah, no Estádio King Abdullah - Foto: Divulgação/ Marina Garcia/ Fluminense

A torcida do Fluminense ignorou o forte calor que prevaleceu na tarde desta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, e se reuniu no estádio das Laranjeiras para assistir e celebrar a vitória Tricolor na semifinal do Campeonato Mundial, que acontece na Arábia Saudita. Durante os gols de John Árias e John Kennedy, os tricolores vibraram como se fosse uma disputa no Maracanã e não houvessem 17 mil quilômetros separando o clube e sua casa.

Apesar do jogo difícil, a torcida tricolor que lotou o gramado das Laranjeiras se manteve confiante durante todo jogo, até nos momentos de maior dificuldade. Depois de um primeiro tempo sem gols, Árias e Kennedy marcaram e deram os números a vitória do Fluminense.

Jhon Arias foi o primeiro responsável por trazer alegria à torcida do clube de Fernando Diniz, e abriu o placar com a cobrança de um pênalti. O colombiano logo foi seguido por John Kennedy, que garantiu de vez a classificação do time para a final do Mundial.

Agora, os jogadores do Fluminense terão quatro dias de preparação até a final, que será realizada na sexta-feira (22), às 15h. O adversário do time carioca ainda não foi definido, e está entre o Urawa Reds, do Japão, e o Manchester City, da Inglaterra.