Tricolores revelam expectativas para a semifinal do Mundial

O Fluminense disputa, na tarde desta segunda-feira (18), a semifinal do Mundial de Clubes contra o Al Ahly, do Egito. Com início às 15h (Horário de Brasília), a partida será realizada no Estádio King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita. Em São Gonçalo, a mais de 10 mil km do local onde a decisão será disputada, os torcedores tentam controlar a ansiedade para o jogo.

O Tricolor das Laranjeiras participa da competição pela primeira vez na história, logo após conquistar o primeiro título da Copa Libertadores da América. Já o Al Ahly, onze vezes campeão africano, participou de nove edições do Mundial, porém não ganhou nenhuma. A melhor posição alcançada pelo clube foi o terceiro lugar, que chegou por três vezes, em 2006, 2020 e 2021.

Ian é tricolor desde pequeno e hoje divide a paixão pelo time com o trabalho | Foto: Filipe Aguiar

"A expectativa é sempre muito grande, porque a gente está esperando esse título há mais de 15 anos. Eu creio que hoje vai ser um jogo muito bom tanto para o comércio quanto para o torcedor. Estamos esperando há muito tempo por esse título, finalmente conquistar o mundo, se tudo der certo. A expectativa é sempre grande. Nada é impossível", afirma Ian Ribeiro, de 20 anos, gerente do Bar do Tricolor, localizado na Trindade, em São Gonçalo.

Como a disputa é feita em jogo único, só a vitória interessa ao Fluminense. Caso o time carioca se classifique, ele enfrenta o vencedor da outra semi, decidida entre Manchester City e Urawa Red Diamonds, às 15h desta terça-feira (19). A final acontece na próxima sexta-feira (22), às 15h.

"Minha expectativa é para um jogo duríssimo, muito difícil. Mas como tricolor sairemos com a vitória e iremos pra final. Sem duvida nenhuma. Meu palpite é 2 a 1 pro Fluminense, com gol de Cano e Keno", diz o fotógrafo André Ricardo.

Outro torcedor que acredita na vitória tricolor é o rodoviário Ananias Corrêa, morador de São Gonçalo. "Vai ser 3 a 1. Gol de cano e Nino, de cabeça", aponta, cirúrgico.

A partida será transmitida em TV aberta, pela Rede Globo.