Tabela do Campeonato Carioca 2024 é divulgada; confira:

A Federação de Futebol do Rio (Ferj) anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (27), o formato e a tabela de partidas previstos para o Campeonato Carioca 2024. Com a abertura marcada para o dia 17 de janeiro, o torneio deve seguir um modelo de fases semelhante ao da edição deste ano, que teve o Fluminense como campeão.

O anúncio aconteceu após uma reunião entre representantes da Federação e figuras da diretoria dos quatro principais clubes do estado. Estiveram presentes o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, e membros do departamento jurídico do Vasco.

Flamengo x Vasco será o primeiro clássico da competição, previsto para acontecer pela sexta rodada no dia 3 ou 4 de fevereiro. Como no ano passado, o campeonato começa com uma fase de pontos corridos, com confrontos entre os doze clubes participantes. Dessa fase, se classificam quatro equipes, que partem, em seguida, para as semifinais.

Em termos de regulamento, a única mudança em relação Às últimas edições é a obrigatoriedade do uso do time titular, que agora passa a ser exigida apenas a partir da quarta rodada. O árbitro de vídeo só participará das partidas quando o jogo do clássico ou valer pela semifinal e final do campeonato.

Por fim, a Ferj também anunciou uma parceria com a empresa francesa Good Game, que ficará responsável por monitorar o desempenho da arbitragem em partidas específicas. Confira, abaixo, as datas de partida já confirmadas para o primeiro turno:

Flamengo x Audax

Volta Redonda x Fluminense

Botafogo x Madureira

Vasco x Boavista

Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa

Portuguesa x Bangu