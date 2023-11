Flamengo cogita zagueiro da seleção do Uruguai para 2024

Enquanto se preparar para tentar deixar a terceira posição e brigar pelo título nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já começou a estudar seus próximos passos para o ano que vem. De acordo com informações do colunista Venê Casagrande, o time está fazendo pesquisas para uma nova contratação e pode estar 'de olho' em um nome da seleção do Uruguai.

O uruguaio Sebastián Cáceres, de 24 anos, atual zagueiro do time mexicano América, está sendo sondado pela equipe para uma possível negociação, segundo o jornalista. De acordo com as informações, a diretoria rubro-negra já autorizou seus empresários a verificarem a situação do jogador e as possibilidades de negócio para contratá-lo.

O nome de Cáceres já vinha sendo especulado desde o início de outubro, quando Tite assinou oficialmente para treinar a equipe da Gávea. Apesar disso, o time ainda não teria começado oficialmente a negociar com a equipe do atleta, que tem contrato com a equipe mexicana até 2024. Além do Fla, o Napoli, da Itália, também estaria estudando uma oferta pelo atleta, segundo a informação.

O zagueiro foi titular da Seleção Uruguaia em todas as últimas partidas da equipe e tem chamado atenção pelo desempenho nas 'datas Fifa' com a camisa do país. O Flamengo teria o interesse de usá-lo para renovar sua defesa - que pode passar por mudanças na virada de temporada, já que Rodrigo Caio não deve ter contrato renovado e David Luiz ainda não definiu se irá continuar na equipe.