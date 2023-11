CBF aprova acordo de parcelamento de dívida de R$ 60 milhões do Vasco

A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF validou, nesta sexta-feira (24), um plano de parcelamentos para as dívidas do Vasco. Dessa forma, a SAF pretende realizar a quitação, de forma parcelada, dos mais de 60 milhões com credores.

Essas dívidas foram adquiridas antes ainda da Constituição da SAF, que ocorreu no ano passado. Dentre os credores, estão atletas, treinadores, empresários, além de outros clubes brasileiros. Segundo o clube, a maioria aceitou o acordo.



Desde o início do ano, a SAF do clube cruzmaltino vinha costurando alguns acordos. O Vasco realizará pagamentos mensais e, já na primeira parcela, quitará 23 dos 70 processos, que compreendem demandas existentes na CNRD desde 2018.

"O ecossistema do futebol voltou a confiar no Vasco, e a aprovação desse plano é mais um indício disso. O plano coletivo homologado pela CNRD afasta o risco do Vasco da Gama sofrer punições desportivas por conta de dívidas contraídas anteriormente, além de permitir que negociemos diretamente com os credores. O departamento jurídico montou uma força-tarefa para contatar clubes, agentes, atletas e treinadores e apresentar a seriedade do projeto. A retomada do Vasco da Gama como referência do futebol nacional passa também pela recuperação de nossa credibilidade no mercado. Esse é um dos pilares do trabalho desenvolvido até aqui, por diversos departamentos" relatou Gisela Cabrera, diretora jurídica do Vasco ao GE.



Em nota, o Vasco explicou um pouco sobre como funcionará o processo de parcelamento da dívida.

"A SAF do Vasco da Gama continua trabalhando para renegociar as dívidas assumidas e, com isso, apresentou pedido de Plano de Parcelamento Coletivo de débitos (Plano) perante a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para pagamento dos débitos existentes até a constituição da SAF. Os processos envolvem atletas, treinadores, agentes e outros clubes brasileiros.

O Plano está em linha com a nova fase do Vasco, cujo objetivo é organizar as dívidas e manter o futebol forte, tendo responsabilidade financeira.



Em virtude do sucesso nas negociações, a ampla maioria dos credores aprovou a proposta apresentada pelo Vasco. Com isso, nesta sexta-feira, 24/11, a CNRD publicou a homologação do Plano, que tem como objetivo o pagamento de mais de R$ 60 milhões em dívidas. O Vasco realizará pagamentos mensais e, já no primeiro pagamento, quitará 23 dos 70 processos, que compreendem demandas existentes na CNRD desde 2018.

Além disso, o Vasco já realizou a individualização de mais de R$ 2 milhões em FGTS dos credores trabalhistas. ", declarou o clube, por meio de nota.