Fernando Diniz prevê grande jogo contra a Argentina no Maracanã

Um grande jogo. Essa é a expectativa do técnico Fernando Diniz para a partida entre Brasil e Argentina, que acontece nesta terça-feira (21), às 21h30 (Horário de Brasília), no Maracanã, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

“Espero um grande jogo. É uma equipe de qualidade, tem um dos maiores jogadores da história. A gente se preparou muito para o jogo e espera fazer uma grande partida. Que a torcida consiga jogar junto com o time”, disse.

Fernando Diniz contou que a equipe tem trabalhado de forma árdua para trilhar no caminho dos bons resultados.

"É o que a gente tem tentando construir nesse tempo que temos junto (encontrar o equilíbrio), fazer as correções dos jogos que a gente teve, construir um ambiente e treinar muito. A gente tem trabalhado incessantemente para que amanhã a gente possa fazer um grande jogo diante da Argentina", destacou.