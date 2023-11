Brasil enfrentará a Argentina com duas alterações na equipe titular

O técnico Fernando Diniz já definiu o time titular para o confronto contra a Argentina, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa de 2026.

No último treino antes da partida, nesta segunda-feira (20), na Granja Comary, o treinador fez duas alterações na equipe que vai iniciar a partida, com a entrada do lateral-esquerdo Carlos Augusto e o atacante Gabriel Jesus nos lugares de Renan Lodi e Vini Jr, respectivamente.

O restante do time será o mesmo o qual foi derrotado pela Colômbia por 2x1, na última quinta (16).

Dessa forma, o Brasil entrará em campo com: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Jesus, Rodrygo e Gabriel Martinelli.



Na véspera do clássico, Diniz realizou um trabalho coletivo em campo reduzido, porém a imprensa foi obrigada a se retirar quando foram entregues os coletes para o início da atividade.

A seleção brasileira é a quinta colocada nas Eliminatórias, com sete pontos conquistados em cinco jogos. Já a argentina lidera, com 12, tendo perdido na última rodada para o Uruguai em casa.