Gallardo acerta com possível adversário do Fluminense no Mundial de Clubes

O argentino esteve na Arábia Saudita e treinou CR7, em um amistoso com um time combinado com jogadores do Al-Hilal e Al-Nassr - Foto: Divulgação

Possível adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, o Al-Ittihad (KSA) contratou o técnico argentino Marcelo Gallardo para o restante da temporada. Alguns veículos da Argentina, como o jornal "Olé" e o canal "TyC Sports", confirmaram nesta quarta-feira (15) que o ex-técnico do River Plate acertou com a equipe do atacante Karim Benzema na Arábia Saudita. Ele deve viajar para o país asiático ainda neste fim de semana para assinar contrato.

Segundo o "Olé", Gallardo deve se tornar um dos técnicos mais bem pagos do mundo, com salário inferior somente a Pep Guardiola no Manchester City e Diego Simeone no Atlético de Madrid.

O técnico português Nuno Espirito Santo foi demitido após ter discutido com Benzema no vestiário, um dos principais lideres do elenco. De acordo com o jornal Al-Riyadiah, o treinador teria dito ao francês que ele estava sendo “preguiçoso”.

O ex-técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, deixou a equipe ainda no final do ano passado após comandá-la por oito anos e meio



O técnico tinha como prioridade assumir uma equipe europeia, mas recusou convites do Mônaco, Olympique de Marselha, Leeds, Roma, Lyon e Sevilla, segundo a imprensa da Argentina e da Europa.

O próximo confronto do Al-Ittihad é no dia 24 de novembro, depois da Data Fifa, contra o Al-Ettifaq, time comandado por Steven Gerrard. A expectativa do Al-Ittihad é ter o novo treinador durante o período sem partidas para o início de trabalho visando também o Mundial de Clubes em dezembro.



Atual campeão saudita, o Al-Ittihad estreia na competição no próximo dia 12, em Jidá, contra o Auckland City. Quem passar do confronto enfrentará Al-Ahly, do Egito. O vencedor da chave irá encarar o Fluminense na semifinal.