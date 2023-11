Gabigol sente dores no adutor e ficará fora da próxima partida

A equipe do Flamengo não terá o atacante Gabigol para o duelo contra o Fortaleza. O atleta sentiu dores no músculo adutor da coxa, e por isso foi cortado da lista de relacionados. Ele terá que passar por exames mais detalhados para averiguar a gravidade do problema.

Além do atacante, camisa 10 do time, o lateral-direito Wesley também não participará da próxima partida. O jogador teve uma gastroenterite e não tem condições de jogo. Flamengo enfrentará o Fortaleza neste domingo (04), às 16h, no Estádio Castelão, na capital cearense.

Com o técnico Tite, o Gabigol não figura mais entre os titulares, tendo entrado no segundo tempo. A última vez que o centroavante iniciou uma partida foi no jogo de ida da final da Copa do Brasil, no dia 17 de setembro.

O atacante, principal artilheiro do clube no séc XXI, não marca há a quase um mês e meio. A última vez que fez um gol foi contra o Coritiba, no dia 20 de agosto. Na temporada, Gabriel tem 53 partidas com a camisa do Flamengo, 18 gols marcados e quatro assistências.



A assessoria do Flamengo, em nota publicada nas redes sociais, comunicou a decisão de deixar o jogador fora do jogo contra o Fortaleza.



"O atleta Gabi sentiu dores no adutor da coxa direita, durante o treino deste sábado (4), vai realizar exames e, por isso, não foi relacionado para o jogo com o Fortaleza. Já o atleta Wesley, com gastroenterite, também está fora da partida. #CRF"