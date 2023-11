Torcedores do Flu decoram rua em Niterói para final da Libertadores

Ainda faltam mais ou menos três anos para a próxima Copa do Mundo, mas já tem torcedor decorando rua para partida de futebol no Cantagalo, bairro em Niterói. Ao invés da Seleção Brasileira, porém, a equipe homenageada com pinturas na rua é o Fluminense, que disputa, neste sábado (04), a final da Copa Conmebol Libertadores.

Um grupo de moradores da Rua Orlando de Melo Néri, torcedores do tricolor carioca, dedicou os últimos dias a enfeitar a rua em preparação para o evento esportivo. Segundo Marcos Menezes, de 50 anos, morador da rua que ‘encabeçou’ o movimento, a decoração festiva vai ser acompanhada de uma festa em seu espaço de eventos no endereço, o Espaço Pallet, com direito a exibição da partida e festa de comemoração.





O empresário Ricardo “Cara Preta” Jales, de 43 anos, que também mora no local e participou da coordenação da pintura, conta que, como a maioria dos moradores torce para o Fluminense, a ideia não encontrou muita resistência. “A gente está acostumado a pintar para a Copa, mas dessa vez, com a final da Libertadores, a gente reuniu uns vizinhos, contratamos um pintor e fizemos esses desenhos nos muros”, explica.

"Espero ter sorte no final de tudo, espero que a gente conquiste o título”, confessa torcedor | Foto: Reprodução

As artes são do artista Dani. Nos muros, as pinturas revelam um pouquinho da expectativa dos torcedores; em uma delas, o pintor ilustrou um urso segurando um amedrontado jogador do Boca Juniors. Em outra, o super-herói Hulk segura o escudo do time das Laranjeiras.



Apesar do clima de brincadeira, uma das pinturas tem clima de homenagem. Na parede onde vivem os pais da goleira Jully Silva, de 23 anos, atleta da equipe feminina do Santos, o desenho é de uma jovem goleira com a camisa verde e grená, em homenagem à atleta.

Jogadora do Santos que morou na rua foi homenageada | Foto: Reprodução

“Tricolor nato e louco”, como se autodeclarou em conversa com OSG, Marcos explica que as artes são uma forma da torcida local declarar seu amor pelo time. “Trabalho com eventos, tenho estrutura de som, telão, gastei horrores na rua, nem trabalhei nessa semana para me dedicar ao time. Espero ter sorte no final de tudo, espero que a gente conquiste o título”, contou o morador do Cantagalo.



A partir das 17h, seu Espaço Pallet, localizado no n° 180 da Rua Orlando de Melo Néri, deve receber centenas de torcedores para assistirem a transmissão da partida. Depois do jogo, o local deve receber apresentações de DJs e grupo de pagode. A festa, explica Marcos, é uma alternativa encontrada pela torcida local para ver o jogo junto mesmo sem ter conseguido ingresso e para fugir das potenciais brigas de torcida no Maracanã.

“Em todos os jogos, a gente estava presente no maracanã. Como nesse a venda de ingresso foi reduzida, muitos torcedores ficaram de fora desse jogo. Aí resolvemos nos reunir. Vão vir amigos de São Gonçalo, de Maricá, da Baixada. A maioria são pais de família, que não conseguiram ir e que estão cansados dessas brigas e confusões nos estádios”, explica o torcedor.