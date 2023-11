Maracanã deve receber sistema de biometria em breve

O estádio do Maracanã está próximo de receber um sistema de biometria facial para a entrada de torcedores. O Flamengo, atual gestor do espaço, fechou uma parceria com a empresa Bepass e planeja implementar o serviço para as partidas que realizar no estádio.

De acordo com a companhia, a previsão é de que o serviço seja testado ainda em 2023. Como apenas o Rubro-Negro fechou o acordo, o sistema deve ser usado apenas em jogos da equipe. O Fluminense, equipe que participa da gestão como interventor anuente, também estava em negociação coma empresa, porém preferiu adiar as conversas para focar na preparação para a final da Copa Conmebol Libertadores.

Em depoimento publicado pelo portal "g1", o CEO da Bepass, Ricardo Cadar, afirmou que a ideia é testar o sistema em dois jogos ainda esse ano. "Já estamos realizando todo acesso de credenciados por biometria facial no estádio e nosso objetivo é instalar o sistema em todas as 156 catracas do local, realizando a entrada por biometria de forma gradual, exclusivamente, para jogos do clube", afirmou Cadar.

Os valores envolvidos na implementação do serviço ainda não foram divulgados. O Flamengo não é o primeiro clube do país a fazer uso do serviço. O Palmeiras foi o primeiro time no Brasil a fazer uso da biometria facial e é, atualmente, o único a realizar o acesso dos torcedores inteiramente através do serviço.