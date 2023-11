O evento "Remada Rosa" de canoa havaiana ocorrerá neste sábado, em Charitas

No próximo sábado (4) a praia de Charitas, na Zona Sul de Niterói, a partir das 7:30h, vai ser cenário da tradicional da “Remada Rosa”, apresentado mais um ano pelo Projeto Brio, com apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que chega com sucesso na sua terceira edição. O evento de canoa havaiana tem como objetivo alertar a detecção precocedo câncer de mama, além de uma forma de celebrar a força, solidariedade e o amor, e também da prevenção do câncer da próstata que em novembro é o mês de alerta para o diagnóstico.

O evento contará com várias atrações, entre elas a banda niteroiense de surf music, SurfBand Vaa, o samba do nosso Mikimba, as meninas do Pendurados no Circo, a Cia de Dança Sosso Companye ainda o Rick Dj contagiando todo o público presente. Vamos celebrar a vida com aquela vibe que a canoa polinésia consegue proporcionar não só os remadores, mas também todo niteroiense.

“Nossa cidade que é considerada polo da modalidade no Brasil, não poderia deixar de participar em grande estilo da conscientização da prevenção do câncer de mama, e da próstata, e nossa Secretaria sabendo dessa importância, mais um ano, apoia e convoca o público para participar deste evento de suma importância. O Outubro Rosa é uma das maiores campanhas em prol da saúde da mulher. Seu maior foco é alertar mulheres e sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, também sobre o câncer de colo do útero, e novembro, alertar os homens ao diagnóstico do exame da próstata, “disse o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Rubens Goulart.

Leia também

Tentando retomar caminho das vitórias, líder Botafogo recebe Palmeiras

Ex-presidente do Fla critica atual gestão e não descarta candidatura

“No mês da conscientização sobre o câncer de mama ( outubro) o Projeto Brio continua a sua luta incansável pela qualidade de vida das pessoas acometidas pela doença por meio do esporte como uma poderosa ferramenta de conscientização, educação e apoio na batalha contra o câncer, “ relatou Cris Berton, a mente por trás desse inspirador projeto.



Cris que é uma verdadeira guerreira que transformou sua própria experiência de enfrentar o câncer em uma oportunidade para ajudar outras pessoas em situações similares. Sempre com determinação e paixão, Cris concebeu o Projeto Brio, uma iniciativa que busca proporcionar esperança, motivação e recursos para pacientes e sobreviventes.

Serviço:

3* edição da Remada Rosa idealizada pelo Projeto Brio

Data: 4 de novembro

Horário: 7:30h

Local: Gramado da praia de Charitas Point do Remador quiosque 19

A Remada Rosa é muito mais do que um evento esportivo; é um símbolo de união, solidariedade e força. Ela reúne pessoas de todas as idades e níveis de aptidão.

Para mais informações sobre o Projeto Brio e a Remada Rosa, visite https://www.instagram.com/projetobrio_/