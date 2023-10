O último a sair apaga a luz! Site lista possibilidades de rebaixamento no Brasileirão

O campeonato brasileiro representa, a muitos clubes de futebol emergentes, uma chance de ascensão e crescimento ao escalar divisões da disputa, tendo a chance de jogar contra gigantes brasileiros. Ambos times na série B, em 2022, o Sampaio Corrêa, time maranhense, travou uma disputa contra o Vasco da Gama, no estádio de São Januário, em que o clube maranhense saiu vitorioso.

No entanto, ao mesmo tempo que traz uma chance de ascensão, o campeonato brasileiro pode trazer tensão e fazer um time dar um passo para trás, ao ser rebaixado. Muitos times históricos do Brasil já foram rebaixados para série B, até série C, e tiveram que lutar para voltar à 1ª divisão. O Goal, site de notícias esportivas, listou os times mais prováveis de serem rebaixados à série B do Brasileirão.

Em 1º lugar da lista de provável a ser rebaixado, aparece o América-MG. O clube mineiro tem 99,5% de chance de ser rebaixado, 22% de aproveitamento, 18 pontos arrecadados na tabela do campeonato e é lanterninha. Dos últimos cinco jogos, o América-MG perdeu quatro e empatou um.

Em 2º lugar, vem o Coritiba. O paranaense tem 91,4% de chance de rebaixamento, 24% de aproveitamento, 20 pontos conquistados e é vice-lanterninha. Nas suas últimas cinco disputas, o Coritiba perdeu três jogos, e venceu dois.

Na 3ª colocação, vem o Goiás. O clube goiano apresenta 37,2% de probabilidade de queda, 37% de aproveitamento e 30 pontos conquistados. Nos últimos cinco jogos, o goiano foi vitorioso em dois, perdeu dois, e empatou um.



Em 4º lugar, aparece o Santos. O time que revelou Neymar Jr. tem 27,6% de chance de jogar pela série B, 38% de aproveitamento e 30 pontos. Nas últimas cinco disputas, o clube santista venceu três jogos e perdeu dois.

Na 5ª colocação, vem o Vasco da Gama. O Gigante da Colina disputou a série B ano passado, e agora luta para se reerguer e escapar do Z4. O clube carioca tem 35,9% de chance de cair, um aproveitamento de 37% e 30 pontos. Em seus últimos cinco jogos, ganhou dois, perdeu dois e empatou um.

Em 6º lugar, aparece o Corinthians. O Timão, que jogou quinta-feira (19) contra o Fluminense, tem 24% de probabilidade de ser rebaixado, 39% de aproveitamento, e 31 pontos na tabela do Brasileirão. Nas últimas cinco disputas, o paulista empatou três jogos e perdeu dois.

Na 7ª posição, aparece o Cruzeiro. O clube mineiro, que disputou uma partida contra o Flamengo quinta-feira (19) tem 23,3% de chances de cair, 39% de aproveitamento, e 31 pontos. De cinco últimas disputas, o Cruzeiro venceu uma, perdeu duas e empatou uma.

Em 8º lugar, aparece o Bahia. O time baiano tem 24,3% de chance de ser rebaixado, 38% de aproveitamento e 31 pontos acumulados. Em seus últimos cinco jogos, o Bahia foi vitorioso em quatro e perdeu apenas um.

No ranking, ainda aparecem os times Internacional, São Paulo, Cuiabá, Atlético-MG e Fluminense com, respectivamente, 20,2% de chance de rebaixamento, 6,6%, 44%, 3,8%, 0,08% e 0,03%.