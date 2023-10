Primeira Igreja Batista do Gradim promove corrida de rua em SG

A Primeira Igreja Batista Renovada no Gradim (`PIBARG), em São Gonçalo, promove, neste domingo (08/10), às 8 horas, a 2ª Edição da PIBARG RUNNING, evento esportivo que reunirá cerca de 200 atletas, nas modalidades corrida e caminhada, com intuito de conscientizar à população sobre a importância da prevenção ao câncer de mama neste ‘Outubro Rosa’.

A PIBARG RUNNING (2023) terá, nas duas modalidades, a largada e a chegada na sede da instituição, localizada na Avenida Washington Luiz, 912, no Gradim. Na corrida, em um trecho de 5 km, os atletas seguirão até à Praça do Porto Novo. Já, na caminhada, os concorrentes percorrerão uma distância de 3 km até a Escola Estadual Oswaldo Ornellas.

Durante todo o percurso, a PIBARG RUNNING 2023 contará com a participação de uma equipe de voluntários para sinalizar o caminho e garantir a segurança dos atletas, além de agentes de saúde para pronto atendimento. A logística também terá apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar na ordenação do trânsito. Os organizadores montarão dois pontos de hidratação para ambas as modalidades.

Chegada- Os cinco primeiros colocados, nas categorias feminina e masculina, receberão premiações extras. Contudo, todos os participantes serão agraciados com medalhas e desfrutarão de serviços oferecidos pela organização do evento como: massagem, participação em palestras e oficinas sobre diferentes temas. No local também haverá exposição de empreendedores nas áreas gastronômica, suplementação alimentar, vestuários, acessórios, entre outras.

Muito além do esporte, a PIBARG RUNNING 2023 tem como intuito promover a importância da saúde e, sobretudo, a conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama. Durante o evento, ocorrerão palestras sobre a importância do autoexame, relatos de experiência da cura do câncer e a divulgação do Espaço Rosa, em São Gonçalo, que atende homens e mulheres.