Brasil passa sufoco, mas vence segunda seguida no Pré-Olímpico

A seleção brasileira de vôlei conquistou sua segunda vitória consecutiva no Pré-Olímpico de Vôlei masculino, no início da tarde deste domingo (01), no Maracanãzinho. A equipe venceu a República Tcheca, de virada, por 3 sets a 2, em um jogo eletrizante. As parciais da partida foram: 22/25, 25/15, 25/20, 21/25 e 16/14.

O Brasil teve muitos erros ao longo do jogo, principalmente de saque, mas contou com uma grande atuação do oposto Darlan para sair com a vitória. O atleta marcou 23 pontos sendo cinco de saque.

A torcida também teve papel fundamental para o triunfo, lotando o ginásio. No último Set aos gritos de "Eu acredito" a equipe virou a parcial, após estar perdendo por 13x9.

“ Ali no tie-break, a torcida apoiando, a nossa parceria conta muito (com o irmão, Alan) mas todos ajudam, o vôlei é um esporte coletivo “, declarou Darlan ao fim do jogo.



A seleção enfrentará a equipe da Alemanha, na terça-feira, às 20h30, pela terceira rodada do Pré-Olímpico.