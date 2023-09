Itaboraí FC inicia busca pelo título inédito da Liga Estadual Sub-17

Após a conquista do bicampeonato da Liga Regional Sub-17, em julho deste ano, o Itaboraí FC vem se preparando para a fase estadual do campeonato organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). O primeiro duelo da equipe itaboraiense na competição será contra a Seleção de Bom Jesus do Itabapoana, no próximo sábado (30/09), às 15h, no Estádio Municipal Alziro de Almeida, o Alzirão, no Centro. O evento é gratuito e aberto ao público.





Com o objetivo de ajustar os últimos detalhes para a competição, os meninos do Itaboraí FC realizaram o último amistoso preparatório, na tarde desta terça-feira (26/09), no Alzirão, contra o Karanba, time oriundo de São Gonçalo. A equipe itaboraiense venceu o confronto por 3x1 e encerrou o período de pré-temporada para o campeonato estadual.





O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos (Fabão), acompanhou o amistoso contra a equipe de São Gonçalo e demonstrou entusiasmo com o bom rendimento apresentado pela equipe durante a pré-temporada.





"Os nossos meninos têm conquistado importantes resultados nas últimas competições disputadas e temos convicção que o trabalho vem sendo desenvolvido da forma correta. No próximo sábado, começamos a fase estadual e vamos buscar o título. Contamos com a presença da nossa torcida", disse o secretário.

Durante o amistoso desta terça-feira (26/09), os meninos do Itaboraí foram observados por um olheiro da equipe do Botafogo, que teve como objetivo identificar potenciais talentos do município. O treinador da equipe Sub-17 do Itaboraí FC, Victor Mombra, ressaltou a importância de ter os meninos da cidade sendo observados por representantes de grandes clubes do Rio de Janeiro.





"Temos grandes jogadores em diferentes categorias do nosso time e é de fundamental importância que eles sejam observados por olheiros de grandes clubes. Eles se sentem mais valorizados e o sonho aumenta bastante. Temos uma competição importante pela frente e a nossa equipe é muito qualificada. Vamos buscar o título", concluiu o treinador.



Organizada pela FERJ, a competição conta com equipes de todo o estado do Rio e será disputada em quatro fases: primeira fase, quartas de final, semifinal e final, em duelos de ida e volta com a equipe que somar mais pontos no confronto avançando para próxima fase.