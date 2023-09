Atleta gonçalense ganha três medalhas no Pan-Americano de Jiu-Jitsu

Cria do Complexo do Salgueiro e atleta de jiu-jitsu na faixa roxa, João Victor Nascimento, de 19 anos, levou três medalhas no campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu 2023. O 'Bolinho' faturou duas medalhas de ouro e uma de prata no último final de semana, no Estádio do Ibirapuera, em São Paulo.

Só neste ano, João Victor já foi campeão em duas diferentes competições. Ele levou o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu 2023, disputado em Long Beach, no estado americano da Califórnia, em junho, e a outra edição do Pan-Americano.

Mais conhecido como 'Bolinho', o jovem gonçalense que começou no esporte aos sete anos agora se prepara para mais uma luta, que desta vez irá acontecer em Dubai, em novembro. Por este motivo, o atleta está buscando patrocinadores que possam apoiar sua viagem rumo ao Oriente Médio.

"O João vem consolidado sua carreira internacional, focado nas próximas lutas. Ele vem se preparando para os futuros combates e segue buscando patrocínio para essa viagem que acontecerá em novembro. Ele está motivado e tem se dedicado totalmente para a competição", informou sua mãe, Ana Nascimento.



Os interessados em acompanhar a trajetória do atleta ou em patrocinar sua próxima competição podem encontrá-lo no seguinte perfil do Instagram: @bolinho_bjj.