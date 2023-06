Atleta gonçalense de jiu-jitsu leva campeonato mundial nos EUA

João Victor Nascimento é "cria" do Complexo do Salgueiro - Foto: Reprodução

O jovem atleta gonçalense de jiu-jitsu, João Victor Nascimento, de 19 anos, faturou mais um torneio para a sua coleção de títulos. Dessa vez, ele foi o campeão do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu 2023, disputado em Long Beach, no estado americano da Califórnia, na última quinta-feira (1º).

O 'Bolinho', que é morador do Complexo do Salgueiro, consagrou-se campeão mundial na categoria 'super pesado' da faixa azul no torneio que é considerado o mais importante do calendário da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). Campeão Brasileiro, Pan Americano e Europeu, o jovem solidifica de vez sua carreira internacional no esporte.

"Ainda temos muito para lutar, mas estamos subindo a escada e deixando um legado para os jovens do Complexo do Salgueiro. João está mostrando ao mundo todo a garra e a determinação de um garoto da comunidade, que vendeu trufa no sinal para correr atrás do seu sonho. Ele é o primeiro campeão mundial na faixa azul de São Gonçalo. Um orgulho para todos", diz Ana Nascimento, mãe do jovem.

João Victor agora se tornou faixa roxa e vai precisar trabalhar dobrado. Com o campeonato em Dubai, em novembro, já em mente, sua família busca agora patrocínio para que ele possa disputar mais uma competição internacional.

Quem tiver interesse em acompanhar a trajetória do atleta, pode seguir seu perfil no Instagram: @bolinho_bjj.