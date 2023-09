Em mais uma atuação com altos e baixos, Flamengo empata com Goiás

Em jogo da 24ª rodada do Brasileirão, o Flamengo empatou com o Goiás em 0 a 0 na noite desta quarta-feira (20), no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. A partida marcou a estreia do goleiro Rossi com o Manto Sagrado. Agora, o Rubro-Negro terá pela frente o São Paulo, no próximo domingo (17), no Morumbi, pelo duelo de volta da final da Copa do Brasil.

O jogo - O Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola, enquanto o Goiás esperava em seu campo de defesa aguardando um erro para sair no contra-ataque. Apesar de ficar com a bola, o time rubro-negro encontrava dificuldades para criar as jogadas e penetrar na defesa esmeraldina.Com intensidade de jogo muito abaixo do esperado, a primeira etapa terminou sem gols e com nenhuma chance clara a favor do Rubro-Negro.

No início do segundo tempo, Bruno Henrique recebeu pela esquerda, cortou para o meio e arriscou o chute para defesa do goleiro Tadeu. Aos 9’, Gerson tocou para o camisa 27, que bateu para o gol, mas a bola foi para fora.Por volta dos 25’, o técnico Jorge Sampaoli promoveu as primeiras mudanças na equipe, com as entradas de Igor Jesus no lugar de Victor Hugo e Pedrinho na vaga de Everton Ribeiro.

Aos 42’, Cebolinha, que tinha acabado de entrar na partida, recebeu pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado. Tadeu, com a ponta dos dedos, colocou para escanteio.A equipe rubro-negra melhorou um pouco na etapa final, mas foi insuficiente para conseguir a vitória. O resultado de 0 a 0 persistiu e as equipes conquistaram um ponto na tabela de classificação do Brasileiro.

Próximo compromisso - O Rubro-Negro volta a campo no domingo (17) para enfrentar o São Paulo, às 16h, no Morumbi, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil.



Flamengo

Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson (Everton Cebolinha) e Victor Hugo (Igor Jesus); Everton Ribeiro (Pedrinho), Bruno Henrique e Pedro.Técnico: Jorge Sampaoli.

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Luís Oyama (Alesson), Morelli e Guilherme Marques (Dodô); Anderson Oliveira (Julián Palacios), Allano (Vinicius) e Matheus Babi (Denzel).Técnico: Armando Evangelista.

Ficha técnicaGoiás 0x0 Flamengo – 24ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia-GO

Data e hora: 20/09/2023 às 19h

Arbitragem: Raphael Claus (SP/Fifa), Neuza Inês Back (SP/Fifa) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Cartões amarelos: Fabrício Bruno (FLA), Julián Palacios (GOI), Bruno Henrique (FLA) e Igor Jesus (FLA).