Sombrinha visita roda de samba em Niterói neste sábado (23)

O músico Sombrinha, um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, vai visitar uma das rodas de samba mais tradicionais de Niterói, o Candongueiro. O artista é o convidado da roda para o próximo encontro, que acontece neste sábado (23/09), às 19h.

“A gente entende que tem a responsabilidade, enquanto tradicional espaço guardião dessa manifestação popular, de buscarmos além de registrar a memória do samba, também fortalecer sua renovação junto ao público mais jovem para a manutenção desse patrimônio cultural”, destacou o anfitrião da roda de samba, Ivan Mendes.

Os ingressos antecipados já podem ser adquiridos pela plataforma Sympla em lotes promocionais limitados. O espaço está sujeito à lotação.

Conheça um pouco da história de Sombrinha:

Sombrinha começou a tocar aos 14 anos, autodidata, ganhou do pai um violão de sete cordas. Em 1977, aos 18 anos, já era profissional tendo gravado com Baden Powell e Originais do Samba. Dois anos depois, junto de Almir Guineto, Jorge Aragão, Bira, Ubirany, Sereno e Neoci, fundou o lendário grupo Fundo de Quintal.

Ao longo de sua carreira, colecionou dez Prêmios Sharp de Música. Três deles como melhor composição com os sucessos "Além da razão", com Luiz Carlos da Vila e Sombra. "Nas rimas do amor", com Adilson Victor e "Ainda é tempo pra ser feliz", com Arlindo Cruz e Sombra. Além dos prêmios, músicas consagradas pelo povo como "O show tem que continuar", com Luiz Carlos da Vila e Arlindo Cruz, "Só pra Contrariar" , com Almir Guineto e Arlindo Cruz e "Fogo de Saudade", com Adilson Víctor.

Serviço:

Roda de Samba do Candongueiro com participação de Sombrinha

Data e hora: 23 de setembro (sábado), às 19h.

Endereço: Rodovia Prefeito João Sampaio nº 1154, Rio do Ouro, Niterói.

Ingressos via site Sympla.