Oscar volta a ser especulado no Flamengo

Atleta chegou a posar com a camisa do time no ano passado, mas acabou não acertando com o Fla - Foto: Divulgação

Atleta chegou a posar com a camisa do time no ano passado, mas acabou não acertando com o Fla - Foto: Divulgação

Depois de ser especulado no time em 2022, o meio-campista Oscar, de 32 anos, voltou a ser apontado como novo reforço do Flamengo. Segundo informações publicadas pela "Revista Colorada", nesta quarta-feira (13/09), o jogador e a equipe voltaram a conversar e já estão com um acordo encaminhado para 2024.

Os rumores reaparecem alguns dias depois de seu nome ser ligado à outro clube brasileiro: o Internacional. O próprio presidente do clube colorado, Alessandro Barcellos, afirmou que sempre teve interesse em trazer o meia, atualmente no Shanghai Port, da China, para sua equipe.

Relembre os rumores do ano passado:



➢ Flamengo acerta contratação do meio-campista Oscar, afirma jornalista

Apesar disso, segundo o veículo, o jogador está mais próximo de acertar com o rubro-negro e deve continuar conversando com a diretoria do clube carioca nas próximas semanas. No ano passado, Oscar e Fla chegaram perto de um final feliz, mas acabaram não concretizando as negociações por conta da equipe chinesa, que não autorizou sua liberação.

Revelado pelo São Paulo, o atleta jogou no Internacional e no Chelsea, da Inglaterra, além de dezenas escalações pela Seleção Brasileira. Em 2016, ele foi vendido ao Shanghai Port por 60 milhões de euros (cerca de 212 milhões de reais), em uma transferência mais caras da hist´roia do mercado internacional,