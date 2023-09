5ª Meia maratona de Niterói movimenta a cidade neste fim de semana

Os amantes da corrida de rua têm uma programação imperdível neste final de semana, a 5ª Meia Maratona de Niterói que, além da prova pela orla da Zona Sul da cidade, terá vasta programação entre exposição, espaço gastronômico, shows, entre outras programações no Caminho Niemeyer.

Para disputa das provas de 21Km, 12Km, 5Km e categoria KIDs são cerca de 3 mil atletas inscritos. A corrida para crianças entre 2 e 12 anos, acontece no sábado, a partir das 8h30, no Caminho Niemeyer (Av. Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº - Centro). Já a corrida adulta será no domingo pela orla entre o Caminho Niemeyer e Charitas, em trajeto de ida e volta.

Corridas para os pequenos acontece no sábado | Foto: Divulgação

Leia mais:

Feira do Podrão desembarca em São Gonçalo

Teatro em Niterói recebe comédia 'Barbielândia' no feriado

A 5ª Maratona de Niterói é uma realização da 3ª Eventos, com apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Caminho Niemeyer, e patrocínio da Soter Engenharia, LPH Engenharia e Plural Saúde.

Programação

A programação da 5ª Meia Maratona de Niterói começa na sexta-feira, com a entrega dos kits corrida e, às 10h, será aberta a exposição de material esportivo, com venda de artigos até as 17h30. No sábado, além da disputa KIDs, terá feira de adoção de animais (9h), teste drive Balance Bike para crianças até 5 anos (10h), apresentação de dança do ventre com Denise Angelino (15h10) e show de Simone Santó (15h20).

No domingo, a festa começa bem cedo, com a largada no Caminho Niemeyer do pelotão de elite que correrá 21 Km, às 6h30. Às 6h40 será dada a largada para os atletas que disputarão os 12Km e, às 6h50, para o percurso de 5Km.

Enquanto a disputa ganha as ruas, no Caminho Niemeyer acontece a exposição e feira de materiais esportivos, praça de gastronomia e, às 7h30, tem show da banda Donna Velha. Entre 8h e 10h10, acontecem as solenidades de premiação dos atletas vencedores nas três provas. E, às 11h, para fechar com chave de ouro a festa do esporte de rua, a banda Donna Velha retorna ao palco para o show de encerramento.

Ultraman lança livro

Na tarde do sábado, a partir das 14h30, o triatleta Alex Ribeiro faz o pré-lançamento do seu livro “Ultraman, a história do Triatleta Hexacampeão Mundial”. Após conviver 40 anos com o esporte, ele conta na obra as suas vitórias, derrotas, aprendizados e ensinamentos que acumulou na sua jornada pelo atletismo e, mais especificamente, no Triathlon.

A autobiografia foi escrita em parceria com os jornalistas Iúri Totti e Marcos Dantas, com edição do Clube dos Autores. O livro, de 354 páginas, tem como fio condutor a última prova de Ultraman disputada por Alex no Havaí, na qual levou 24h para completá-la. Na abertura de cada capítulo, familiares e amigos falam sobre o autor como atleta, amigo, filho e pai.

Trânsito

Em função da disputa, no domingo, o trânsito ao longo da orla sofrerá interferências. Das 3h às 11h, o trânsito ficará em uma pista no sentido Icaraí da Av. Visconde de Rio Branco, na Praia de Icaraí sentido Estrada Fróes e na Quintino Bocaiúva em direção a Charitas.

Das 6h às 8h30, o trânsito estará interditado na Av. Visconde do Rio Branco da Concha Acústica até a Rua Passos da Pátria, Rua Cel Tamarindo, Av. Milton Tavares de Souza, Av. Almirante Benjamim Sodré e Av. Engenheiro Martins Romeo ambas no sentido Icaraí, Praia João Caetano até a Rua Miguel de Frias e Av. Quintino Bocaiúva entre o Mac Donalds e o Shopping Lido. Das 4h até 10h30, o acesso à Estrada Fróes ficará aberto apenas para moradores.

Não será permitido o estacionamento de veículos, das 3h às 10h, na Boa Viagem e na Av. Quintino Bocaiúva.