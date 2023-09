Fla 'vira a chave' e derrota Botafogo no Engenhão

Noite para a Nação Rubro-Negra comemorar! Em meio a uma trajetória negativa recente, com a desclassificação na Libertadores e 'crises de relacionamento no elenco, o Flamengo 'virou a chave' na 22ª rodada do Brasileirão, ao vencer o Botafogo, por 2 a 1 na noite deste sábado (2), no estádio Nilton Santos. Marlon Freitas (contra) e Bruno Henrique marcaram os gols rubro-negros no clássico.

Com o resultado, além de chegar aos 39 pontos na tabela de classificação e, de quebra, o Fla também acabou com a invencibilidade do Alvinegro em seus domínios.

O Flamengo começou a partida buscando o ataque, e com apenas um minuto de partida, conseguiu abrir o marcador no Nilton Santos. Wesley recebeu de Pedro e cruzou rasteiro na área. Marlon Freitas tentou fazer o corte e mandou contra o próprio patrimônio. Gol contra do zagueiro alvinegro: 1 a 0.

Mesmo após o gol, o Rubro-Negro não recuou e continuou buscando as jogadas ofensivas. No decorrer da etapa inicial, o Botafogo foi para cima tentar o empate. O que aconteceu aos 18’. Tiquinho dominou dentro da área, a bola sobrou para Victor Sá soltar a bomba no canto esquerdo de Matheus Cunha: 1 a 1.

Boa trama do ataque rubro-negro aos 22’. Gerson apareceu bem na esquerda e tocou para Bruno Henrique na área. O camisa 27 bateu rasteiro, mas Lucas Perri fez a defesa.Na reta final, o Flamengo controlou a posse de bola no campo ofensivo, explorando principalmente pelo setor esquerdo com Bruno Henrique e Gerson.

O Flamengo chegou a marcar o segundo no início do segundo tempo com Bruno Henrique, mas o VAR marcou o impedimento do atacante. Aos 8’, Pedro dominou dentro da área e chutou por cima da meta. Ótima chance criada pelo camisa 9. O jogo era aberto. As duas equipes buscavam o gol a todo momento. Aos 27’, o rubro negro marcou o segundo gol. E foi com Bruno Henrique.



O atacante recebeu aberto na esquerda, passou como quis por JP Galvão e acertou um lindo chute no ângulo esquerdo do goleiro. Nos minutos finais, o Botafogo tentou uma pressão,mas não deu. Depois da desclassificação na 'Sula' e da derrota de ontem, o técnico do Botafogo chegou a colocar o cargo à disposição, possibilidade descartada pela direção do Glorioso.

FlamengoMatheus Cunha; Fabrício Bruno, Erick e Léo Pereira; Wesley, Allan (Thiago Maia), Gerson (David Luiz), Victor Hugo (Everton Ribeiro) e Ayrton Lucas; Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Pedro.Técnico: Jorge Sampaoli.



BotafogoLucas Perri; JP Galvão, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Gabriel Pires (Tchê Tchê), Marlon Freitas e Eduardo (Janderson); Victor Sá (Júnior Santos), Matías Segovia (Luis Henrique) e Tiquinho Soares (Diego Costa).Técnico: Bruno Lage.

Ficha técnica

Botafogo 1x2 Flamengo – 22ª Rodada do Campeonato BrasileiroLocal: Estádio Nilton Santos, RJ

Data e hora: 02/09/2023 às 21h

Arbitragem: Raphael Claus (Fifa-SP), Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Cartões amarelos: Ayrton Lucas (FLA), Bruno Henrique (FLA), Victor Cuesta (BOT), Tchê Tchê (BOT) e Fabrício Bruno (FLA)

Gols: Marlon Freitas (contra aos 1’1ºT), Victor Sá (18’1ºT) e Bruno Henrique (27’2ºT).