TJRJ decide que São Januário segue sem poder receber torcedores

A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu, nesta quarta-feira (30), manter a determinação que impede o estádio de São Januário de receber torcedores.

A votação terminou em 2 a 1 pela continuidade da punição ao Vasco da Gama, que não recebe público em seu estádio desde o final de maio.

O julgamento desta quarta-feira tratou de um recurso do Vasco contra a interdição determinada no dia seguinte aos episódios de violência ocorridos no jogo contra o Goiás. A decisão em primeira instância foi do juiz Bruno Arthur Mazza Vaccari.

