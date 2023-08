Aeroporto de Maricá vai apresentar melhorias e plano de expansão para comitê da Petrobras

No evento, a equipe do aeroporto vai apresentar as melhorias e o plano de expansão dos Pátios 3 e 4 - Foto: Divulgação/ Paulo Ávila

No evento, a equipe do aeroporto vai apresentar as melhorias e o plano de expansão dos Pátios 3 e 4 - Foto: Divulgação/ Paulo Ávila

Maricá vem se consolidando cada vez mais como ponto estratégico para a Petrobras na Bacia de Santos. Por isso, o Aeroporto de Maricá, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), foi convidado a participar do Comitê de Operações da Aviação da LOEP/SCA, na próxima quinta-feira (31/08), no auditório do Centro de Convenções do Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras (CENPES), na Ilha do Fundão.

No evento, a equipe do aeroporto vai apresentar as melhorias e o plano de expansão dos Pátios 3 e 4 e dos novos hangares, atraindo a cadeia logística da Bacia de Santos para Maricá. Outros aeroportos consolidados no offshore, assim como empresas de renome do setor , também estarão no encontro, que tem a participação de empresários e executivos do mercado.

“O convite de fazer parte do Comitê LOEP da Petrobras, apresentando as melhorias e a expansão do Aeroporto para receber as operações offshore da Bacia de Santos, só aumenta nossa responsabilidade na excelência operacional”, analisou a diretora de Operações da Codemar, Marta Magge.