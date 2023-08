De SG para Lisboa: camisa 10 do Instituto Karanba vai defender clube da primeira divisão do futebol português

Craque de bola, terror das zagueiras, dona de um talento invejável, camisa 10 e artilheira da última edição da Taça Unifoot Diamante Pró 2023 com 11 gols em cinco jogos. Essa é Lidiane da Silva Antunes, fruto do trabalho desenvolvido pelo instituto social Karanba, em São Gonçalo (RJ), e, agora, aos 18 anos de idade, a mais nova atacante da Liga Portuguesa de Futebol.

"Sou grata ao projeto. O Karanba é tudo para mim. Tenho certeza de que, se não fosse o Karanba, eu não estaria onde estou hoje. Cresci e evoluí no instituto. Eu tinha parado de jogar bola. Por não saber onde tinha time feminino, sempre joguei com meninos. Graças a umas amigas que me falaram do projeto, eu fui e segui em frente no futebol. Hoje, sou feliz fazendo o que mais amo nessa vida. Tenho certeza de que, com muita força de vontade, vou conseguir conquistar tudo que eu almejo", resume e projeta a atacante, que já está em território luso.

O Instituto Karanba foi criado com o intuito de mudar vidas, assim como a de Lidiane | Foto: Divulgação/ Instituto Karanba

Lidiane viajou, conheceu o novo lar, passou por exames de avaliação médica e, na última quarta-feira (23), assinou contrato com o Sport Futebol Damaiense, da primeira divisão feminina de Portugal. Uma mudança repentina e desafiadora.

"Foi a melhor notícia que eu recebi em toda minha vida, um momento de muita alegria. Sei que o começo vai ser com muito sacrifício, mas me sinto preparada para esse passo. Sempre vou dar o meu melhor", afirma.

"Quando cheguei, fiquei muito feliz por estar bem mais perto de realizar meu sonho. Chegando ao clube, fiquei tranquila e bem animada para treinar logo. A recepção foi maravilhosa, todos me receberam muito bem. Estou bem focada para me adaptar 100% ao clima e ao time para conseguir fazer um bom campeonato e bons jogos", completa.

Nascida em Itaboraí, a atleta que possui oito irmãos chegou ao Karanba em 2019. De origem humilde, enfrentou perdas familiares e segue driblando obstáculos. Ela almeja "dar uma vida melhor" para os pais. Mesmo vivenciando o sonho do futebol, pretende terminar os estudos e realizar cursos.

Certamente, a história de Lidiane inspira outras meninas, como as que participam da série documental "Karanba - Made In Brazil", em processo de finalização. O documentário conta a rotina de jovens beneficiárias do instituto desde a preparação em solo brasileiro até a viagem para a Noruega, onde disputaram a Norway Cup, em 2022, na capital Oslo.