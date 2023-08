Fluminense vence Olímpia e larga na frente na Libertadores

O Fluminense venceu o Olimpia por 2 a 0, no Maracanã, e abriu vantagem na busca pela vaga nas semifinais da Conmebol Libertadores, na noite dessa quinta=feira (24).

Empurrado por mais de 64 mil tricolores, que não se calaram em nenhum momento e coloriram o estádio de verde, branco e grená com mosaico, faixas e balões, a equipe buscou o ataque a todo momento.

André, em seu 150° jogo pelo Tricolor, e Germán Cano foram os goleadores da noite. A partida de volta, no Defensores del Chaco, ocorre na próxima quinta (31/08).



Sob comando do técnico Fernando Diniz, a equipe volta a campo no domingo (27/08), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, diante do Athletico-PR, ocorre às 18h30, na Ligga Arena.

