Diniz divulga convocados do Brasil para jogos das Eliminatórias; confira!

As novidades foram as convocações de Nino e André, ambos do Fluminense, Vanderson e Caio Henrique, laterais do Monaco e o goleiro Bento - Foto: Rodrigo Ferreira/ CBF

O técnico interino da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, anunciou, nesta sexta-feira (18), a lista de jogadores convocados para os primeiros jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil vai enfrentar a Bolívia e o Peru nos dias 8 e 12 de setembro.

As novidades foram as convocações de Nino e André, ambos do Fluminense, Vanderson e Caio Henrique, laterais do Monaco e o goleiro Bento. A lista também marca o retorno de Neymar, que acabou de confirmar sua transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O primeiro confronto será no estádio do Mangueirão, na cidade de Belém, no Pará, no dia 8 de setembro, às 21h45, contra a Bolívia. A partida marcará a estreia do treinador à frente da Seleção Brasileira. Já no dia 12 do mesmo mês, será a vez do duelo diante do Peru, em Lima.

Confira a lista dos jogadores convocados:

Goleiros

Alisson – Liverpool

Bento – Athletico-PR

Ederson – Manchester City

Laterais

Danilo – Juventus

Vanderson – Monaco

Caio Henrique – Monaco

Renan Lodi – Olympique de Marselha

Zagueiros

Gabriel Magalhães – Arsenal

Ibañez – Al-Ahli

Nino – Fluminense

Marquinhos – PSG

Meias

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Joelinton – Newcastle

Raphael Veiga – Palmeiras

Atacantes

Antony – Manchester United

Gabriel Martinelli – Arsenal

Matheus Cunha – Wolverhampton

Neymar – Al-Hilal

Richarlison – Tottenham

Rodrygo – Real Madrid

Vinícius Júnior – Real Madrid

Além de comandar o Fluminense, Diniz será treinador da Seleção enquanto a CBF não oficializa a chegada de Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O italiano tem contrato com o time merengue até o meio do ano de 2024 e deve assumir o cargo antes da disputa da Copa América.