Botafogo anuncia contratação de lateral uruguaio

O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira (2), a contratação do lateral-direito Mateo Ponte, do Danubio. O uruguaio, de 20 anos, foi campeão do mundo, este ano, pela seleção de seu país na categoria sub-20.

Depois de muita negociação, o Glorioso acertou, na sexta-feira (29), a compra do jogador por US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,6 milhões). Ele chegou no Rio no sábado e realizou exames médicos. O anúncio oficial aconteceu apenas após o término dos trâmites burocráticos.

O jovem jogador assinou com o clube até dezembro de 2026. Ele vai para preencher a lacuna deixada pela lateral Rafael, que teve uma grave lesão no joelho e não atua mais este ano.