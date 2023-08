Fluminense empata e decide vaga em casa na Libertadores

O Fluminense buscou um empate em 1 a 1 diante do Argentinos Juniors, nesta terça-feira (1), em Buenos Aires em jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Ávalos botou o time da casa na frente logo no início. O lateral do Fluminense recebeu o cartão vermelho por um pisão, sem intenção, em Sanchez, no momento em que tentava driblar o adversário.

A perna do jogador argentino chegou a entortar de forma preocupante. No fim do jogo, o goleiro Martin Arias foi expulso por falta forte em Diogo Barbosa, e o Argentino Juniors teve de improvisar um jogador de linha debaixo da trave.

Samuel Xavier aproveitou a oportunidade que teve e botou a bola no ângulo do meia Heredia, para igualar.