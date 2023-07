Segue o líder - Fogão 'atropela' o Coritiba no Niltão

O Botafogo fez mais uma vítima no Campeonato Brasileiro. Desta vez foi o Coritiba que sentiu a força Alvinegra e foi derrotado por 4 a 1 no Estádio Nilton Santos, na tarde deste domingo (30). Com a 14ª vitória em desessete jogos, o Glorioso segue isolado na liderança da competição com 43 pontos.

Jogando para mais de 40 mil pessoas, o Alvinegro não esperou muito e marcou seu primeiro gol logo aos três minutos de jogo, com Gustavo Sauer. O gol, no entanto, não trouxe a tranquilidade esperada e seis minutos depois, o Coxa chegou ao empate. Bruno Gomes aproveitou desvio de cabeça de seu companheiro e, de longe, encobriu o goleiro do Botafogo, marcando o gol mais bonito da partida.

Contudo, o Glorioso não se abalou com o gol de empate e se jogou ao ataque, sendo recompensado aos 36 minutos com gol de Tiquinho Soares, e depois aos 48, com outro de Gustavo Sauer.



No segundo tempo o Botafogo seguiu imprimindo um ritmo forte e marcou o quarto gol aos 6 minutos, com Tiquinho Soares. Com a goleada no placar, o Glorioso passou a administrar o resultando, enquanto seu adversário não tinha forças para diminuir o resultado.

Com a vitória, o Botafogo alcançou os 43 pontos na tabela e já é o campeão simbólico do primeiro turno da competição.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira, em partida contra o Guaraní (PAR) pela Copa Sulamericana, no Niltão.