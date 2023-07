Filho de LeBron James sofre parada cardíaca durante treino

Filho de LeBron James, Bronny James, foi levado para o hospital após sofrer uma parada cardíaca. O jogador de 18 anos passou mal durante um treino de basquete na segunda-feira (24). As informações são do portal TMZ.

De acordo com um porta-voz da família, Bronny está estável. "Ontem, enquanto treinava, Bronny James sofreu uma parada cardíaca. Os médicos conseguiram atendê-lo e levá-lo ao hospital. Ele, agora, está em condições estáveis e não está mais na UTI. Nós pedimos respeitos e privacidade para a família James e vamos atualizar quando tivermos mais informações".

Ainda de acordo com o portal TMZ, houve uma ligação para o serviço de emergência às 9h26 de segunda-feira, para o USC’s Galen Center, onde o time da faculdade de Bronny joga e treina. Bronny foi encontrado inconsciente e levado de ambulância para o hospital.



Bronny James se tornará elegível para o Draft de 2024. A expectativa é que LeBron James deva seguir o caminho do filho. O maior cestinha da NBA sonha em dividir quadra no mesmo time de seu filho, o que seria inédito na história da liga.

Filho mais velho de LeBron James, Bronny assinou com a USC, Universidade do Sul da Califórnia, de Los Angeles, pela NCAA. Ele tinha propostas de outras duas universidades e ainda poderia optar por ir direto para o basquete profissional atuando na G League, a liga de desenvolvimento da NBA. Mas escolheu seguir na Califórnia, onde se destacou no ensino médio pela Sierra Canyon High School.