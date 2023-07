Após 'Segovinha' Botafogo mira novo reforço uruguaio

Enquanto o paraguaio Matías Segovia curte o sucesso dos dribles que o fizeram virar 'hit' entre a torcida do Botafogo, seu atual clube já se prepara para trazer outro estrangeiro de país-vizinho ao Brasil para o elenco. O alvo dessa vez é o lateral uruguaio Mateo Ponte, de 20 anos, atual titular no Danubio, do Paraguai.

De acordo com informações confirmadas pelo portal "ge", o Alvinegro oficializou, nessa segunda (24/07), uma proposta pela contratação do jogador. A informação é de que o time ofereceu 2 milhões de dólares - o equivalente a 9,4 milhões de reais, aproximadamente - para tentar trazer o jogador ainda na reta final da atual janela de transferências.

A proposta seria de pagar o valor em parcelas para ter o jovem em sua lateral direita. O problema para a diretoria do atual líder do Brasileirão é que outras equipes estariam de olho no jogador; dois times da Europa teriam manifestado interesse por ele, segundo relatos. Ainda assim, pessoas próximas ao jogador afirmam que ele pode estar próximo de acertar com o time carioca, já que teria dito a colegas que tem interesse em atuar na equipe.



Ainda segundo o veículo, o Botafogo teria argumentado, durante as negociações, que o acordo poderia facilitar, para Ponte, um futuro acesso a times da Europa, através das equipes que compõem a rede comandada pelo sócio do time, o empresário John Textor: o Crystal Palace, da Inglaterra; o Lyon, da França, e o RWD Molenbeek, da Bélgica

Mateo Ponte foi titular pela seleção do Uruguai na última Copa do Mundo Sub-20. No torneio, a equipe saiu vitoriosa e rendeu o primeiro título de expressão ao atleta. Vindo das categorias de base do Danubio, o lateral só jogou sete partidas pela equipe principal do time até o momento e marcou um gol.