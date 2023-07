Botafogo derrota Patronato na Argentina e encaminha vaga na 'Sula'

Deu Fogão mais uma vez! Na noite desta quarta-feira (12), o Glorioso venceu o Patronato por 2 a 0 na Argentina e saiu na frente na luta por uma vaga nas oitavas de final da Conmebol Sul-americana. Carlos Albertos e Janderson foram os autores dos gols da vitória.

Mostrando a qualidade do elenco alvinegro, o treinador interino Claudio Caçapa conseguiu mesclar o time e descansar algumas peças importantes pensando no próximo compromisso do líder do Campeonato Brasileiro. No sábado (15), às 15h, o Alvinegro enfrenta o RB Bragantino, no Estádio Nilton Santos.

FICHA DO JOGO:



Data/horário: 12/07/23 (Qaurta-feira), às 19h.Local: Estádio Presbítero Bartolomé Grella

Árbitro: Gery Vargas (BOL)Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)4º árbitro: Ivo Mendez (BOL)VAR: Andres Cunha (URU)

Amarelos: Ojeda, Domingo, Vázquez e Valdez Chamorro (Patronato); Diego Hernández(BOTAFOGO) Vermelhos: -

Gols: Carlos Alberto aos 6'/2ºT e Janderson aos 19'/2ºT (BOTAFOGO)

Patronato: Budiño; Geminiani, Ojeda, Domingo e Ghibardello; Barinaga (Alexander Sosa) , Vázquez, Novero e Esquivel; Valdez Chamorro (Russo) e Arce (Valentín Pereyra). Técnico: Rodolfo de Paoli

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido (JP), Philipe Sampaio, Cuesta (Luis Segovia) e Marçal (Hugo); Danilo Barbosa, Breno e Eduardo (Gustavo Sauer); Junior Santos, Carlos Alberto (Diego Hernández) e Janderson. Técnico Interino: Cláudio Caçapa.