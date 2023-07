Ex-chacrete Índia Potira morre aos 76 anos, vítima de câncer

A ex-chacrete Índia Potira faleceu, nesta terça-feira (11), no Rio de Janeiro, aos 76 anos. Maria da Glória Aguiar da Silva, seu nome de batismo, foi cremada no Cemitério do Caju na tarde desta quarta (12).

Potira enfrentava um câncer e era muito conhecida no Brasil. Ela fez parte, entre 1970 e 1978, do programa "Cassino do Chacrinha", comandado por José Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha.

Mais recentemente, ela fez uma participação especial, como ela mesma, na novela "Amor à Vida e, em 2008, também participou da novela "Beleza pura", em 2008. Da fama a emprego humilde, como auxiliar de serviços gerais, ela teve que enfrentar a dependência de drogas e em algumas participações em programas de TV, revelou já ter feito programas para se sustentar.

A cerimônia começou às 12h para amigos e familiares que queriam se despedir. A cremação aconteceu às 14h, pouco depois.